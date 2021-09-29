Иллюзия обмана

Самые дорогие автомобили, проданные на аукционе
Автомобильные аукционы пользуются популярностью на протяжении многих лет и это совершенно не удивительно. Ведь именно здесь можно...
Самые лучшие автомобили с турбонаддувом
Добиться максимальной мощности автомобиля можно разными способами, одним из которых является установка нагнетателя или турбокомпрессора....
Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross
Изначально обратимся к прикладной геометрии. Она поможет определить, какое место занимает новая модель в «арсенале» кроссоверов...
История производства автомобиля СИАТ (SEAT)
История автомобильного испанского производителя начинается в 1950 году, а именно в тот момент, когда по правительственной инициативе была...
5 способов продлить срок жизни автомобиля
Новый автомобиль – приобретение, требующее серьезных затрат, поэтому каждый автовладелец стремится продлить жизнь своей «ласточки»....
Стоит ли покупать: Hyundai Getz б/у (2002-2009)
Функциональный, прочный и неприхотливый автомобиль по разумной цене. Тому, кто закрывает глаза на консервативный стиль экстерьера и...
Nissan: Qashqai и X-Trail: внедорожники с максимальным количеством средств помощи при вождении
Одна из областей, в которых развитие новых технологий принесло наибольшую пользу, — это вождение автомобиля. Развитие различных технологий...
@finmonstr Антон Щукарев (Финансовый Монстр) отзывы
Антон Щукарев — человек который продает курсы по инвестированию, но стоит ли покупать? Основываясь на интервью Финансового Монстра)) на...
Автосалон Приоритет на Бебеля 132А
Автоцентр Приоритет открылся не так давно по улице Бебеля 132А в городе Екатеринбург (Екб) и предлагает множество моделей и марок автомобилей...