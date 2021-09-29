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Иллюзия обмана

Всё про иллюзионистов и обманщиков
Самые дорогие автомобили, проданные на аукционе
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Автомобильные аукционы пользуются популярностью на протяжении многих лет и это совершенно не удивительно. Ведь именно здесь можно...

Самые лучшие автомобили с турбонаддувом
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Добиться максимальной мощности автомобиля можно разными способами, одним из которых является установка нагнетателя или турбокомпрессора....

Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross
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Изначально обратимся к прикладной геометрии. Она поможет определить, какое место занимает новая модель в «арсенале» кроссоверов...

История производства автомобиля СИАТ (SEAT)
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История автомобильного испанского производителя начинается в 1950 году, а именно в тот момент, когда по правительственной инициативе была...

5 способов продлить срок жизни автомобиля
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Новый автомобиль – приобретение, требующее серьезных затрат, поэтому каждый автовладелец стремится продлить жизнь своей «ласточки»....

Стоит ли покупать: Hyundai Getz б/у (2002-2009)
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Функциональный, прочный и неприхотливый автомобиль по разумной цене. Тому, кто закрывает глаза на консервативный стиль экстерьера и...

Nissan: Qashqai и X-Trail: внедорожники с максимальным количеством средств помощи при вождении
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Одна из областей, в которых развитие новых технологий принесло наибольшую пользу, — это вождение автомобиля. Развитие различных технологий...

@finmonstr Антон Щукарев (Финансовый Монстр) отзывы
Инвестиции, Обучение   ·     ·    3

Антон Щукарев — человек который продает курсы по инвестированию, но стоит ли покупать? Основываясь на интервью Финансового Монстра)) на...

Автосалон Приоритет на Бебеля 132А
Автосалоны   ·     ·    7

Автоцентр Приоритет открылся не так давно по улице Бебеля 132А в городе Екатеринбург (Екб) и предлагает множество моделей и марок автомобилей...

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