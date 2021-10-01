Автоцентр Голд Авто открыл свои золотые двери для всех желающих приобрести автомобиль для ежедневного использования а так же для работы. Цены на автомобили в автосалоне очень низкие, а так же доступны разные кредитные программы.
Адрес: г. Челябинск, ул. Университетская набережная, 66А/2
Сайт: https://gold-avto.com/
Телефон: +7 (351) 2002572
Развод Голд Авто ! Осторожно! Изначально мне пообещали, что новый Кашкай будет стоять в зале к моему приезду. И вот я приехал, в назначенное время, как договорились по телефону, а Кашкая нет. Обратился к менеджеру, он говорит, да, есть, но привезти его мы вам сможем только после предоплаты. Типа у них так положено, машина стоит на складе, вношу деньги, подписываю договор, получаю машину и все довольны. мне это уже не понравилось Доверия никакого я не чувствовал к людям, которые уже меня по сути обманули, пообещав наличие машины именно в салоне к моему приезду. Где гарантии, что у них не всплывет еще какой-нибудь очередной сюрприз, скажут, что так положено. А подобная схема развода уже давно всем известна, типа: машина на складе, привезем только после предоплаты. уже кучу народу так бросили. так что меня они не купили. Да и помимо меня там были недовольные клиенты.
На сайте указано, что автосалон работает более 15 лет на рынке…Ахахаха, я когда это увидел, то поржал славно. 15 лет блин, да у нас единицы такое выдерживают! А тут какой-то салон-однодневка хочет мне доказать, что он работает в моем городе в течение полутора десятка, и я о нем ниразу не слышал. Ну бред же, ребята. Вы бы не завирались так. Ну, скажите, что, мол, мы новички, нуждаемся в вашем доверии, чтобы заработать репутацию достойную. Так, мало того, они же еще и банально обслужить человека не могут. Машину показывают, а по ней проконсультировать не в состоянии. Знаний не хватает. Где таких понабирали, без понятия. Я, пусть и пропил половину своей жизни, но хоть что-то в голове отложилось. А тут работают какие-то аборигены, которые даже Опель от Тойоты отличить не могут. И таких деятелей набирают на работу в дилерский центр…Который 15 лет «успешно работает на рынке страны» ахахахахаха….Липу такую чешут, аж уши скручиваются. Мимо, товарищи, проходим мимо…
Данный автосалон — разводилы и шарлатаны! Остерегайтесь покупать там машины! Особенно с пробегом. Уговаривать они мастера, а вот потом разгребать горы проблем приходится самому и со своего кармана. Нужен был шустрый автомобиль для работы, чтобы недорого и не совсем по-дешмански. Остановился на Рено Логане. Общаясь с их менеджером по телефону я узнал, что у них есть новый Логан по нормальной цене, без дополнительных переплат и всякой байды, как это зачастую бывает. По приезду же мне предложили купить Логан б/у, так как нового у них попросту нет. Менеджер клялся в его исправности, уверял, что они сами все проверяли, тачка супер. Я купил его, заплатить за допы все-таки пришлось. Хоть и не особо много, 40 штук, но без обмана никак. А дальше больше. Машина оказалась с убитой ходовой и это, как я понимаю, только начало.
Да блин, я этот Голд Авто еле нашел! Даже навигатор с ума сходил, когда пытался маршрут к ним проложить. Уж в такие дебри забрались, что поплутать пришлось целый час! Хотя я бы на машине, а не пехом, но все равно проблемы обнаружились. Да и то, потом я понял, что все это было зря, так как в автосалоне нужного мне автомобиля обнаружено не было. Вместо этого стояли какие-то дешевые консервные банки, которые явно не тянули на звание лучших тачек. Автосалон ущербный и бедный, сразу видно, что держится из последних сил. Я, конечно, не лишен сострадания, но лишь бы кому свои деньги отдавать не готов. Вы сначала предложите достойный вариант человеку, а потом уже рассчитывайте на что-то. В общем, как вы уже поняли, автомобиль свой я так и не поменял, хотя деньги лежали в кармане. В очередной раз пожалел, что не поинтересовался сначала у своих контактов по поводу потенциального дилера, а решил все сам порешать. Вот и порешал, потратил кучу своего времени и бензина, не получив ничего взамен. Не люблю негативить, но в случае с этим салоном…Все очень плохо. Они явно доживают свое последнее время, так что, работать с ними или нет, решайте сами.
Друган историю рассказал, как он тут «отоварился». Короче пришел за машиной в Голд Авто, вроде бы выбрал. Потом там проблемы возникли со стороны технической, автомобиль обладал парой косяков. Он начал уходить, но менеджер уговорил остаться, чтобы пересмотреть ценник. В итоге уступили там процентов 20 от изначальной стоимости. Он прикинул, вроде, выходит так, что чутка даже сэкономить получилось. А косяки можно в гараже ближайшем решить за пару бутылок. Но потом еще одно вылезло – его просто заставили ВРАТЬ! Потребовали буквально, чтобы он своим знакомым рассказал, что у них все отлично и никаких проблем не было с машиной. Типа чтобы он привел к ним еще людей, иначе они откажутся от сервисного обслуживания. То есть банальный шантаж начался!!! Он прифигел, я прифигел, когда он мне начал такое рассказывать. Прикиньте, отдаешь им кучу бабла, натыкаешься на проблемы, а тебя еще и врать заставляют! Короче полный букет. Если хотите знать мое мнение, то я с такими дельцами никогда бы не работал. И вам не рекомендую, век воли не видать…Такие бортанут и не почешутся.
Звонил я им, звонил, но так и не дозвонился. То сначала гудки идут, а никто трубку не берет, потом просто недозвон шел, после срывалось все. В общем, не знаю, в какой они там заднице офис арендуют, но со связью крупные проблемы. Почините там все что ли, а то люди даже пообщаться с вами не могут. Я обычно, если с первого раза не удается дозвониться, то сразу с такой конторой обрываю все ниточки. А тут просто хотел до конца дело довести, машины-то по нормальным ценам продают…А теперь у меня сомнения, так как друг показал комментарии других людей. Неужели там все настолько плохо? Никогда не думал, что в моем родном городе Челябинск будет такой дилер. Всегда считал, что наши органы правопорядка следят внимательно за потенциальными мошенниками. Да, пусть и с корыстными целями, но хотя бы какие-то проблемы создают для обманщиков. А так получается, что все куда более сложно и запутанно, чем я предполагал. Жаль, конечно, я всегда считал, что капитализм не зайдет в нашем мире так далеко и не запустит руки во все сферы жизни…Что поделать, советская выучка.