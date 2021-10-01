Автоцентр Голд Авто открыл свои золотые двери для всех желающих приобрести автомобиль для ежедневного использования а так же для работы. Цены на автомобили в автосалоне очень низкие, а так же доступны разные кредитные программы.

Адрес: г. Челябинск, ул. Университетская набережная, 66А/2

Сайт: https://gold-avto.com/

Телефон: +7 (351) 2002572