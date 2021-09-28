Автоцентр Приоритет открылся не так давно по улице Бебеля 132А в городе Екатеринбург (Екб) и предлагает множество моделей и марок автомобилей как новых так и подержанных.
Адрес: Екатеринбург, ул. Бебеля, 132А
Сайт: https://ac-prioritet.ru/
Телефон: 8 (800) 511-58-23
Ситуация не из приятных, давно уже такого разочарования не испытывал. Это же просто развод среди белого дня на Бебеля 132А в городе Екатеринбург. Такого вот откровенного обмана я еще не встречал. Три раза разговаривал с ними по телефону . Сначала позвонил узнать, есть ли в наличии белый Логан. Сказала девушка, что пока нет, но возможно скоро будет. Перезвонила на следующий день и сказала, что можно приехать посмотреть и сразу можно предварительно подать заявку на кредит и это ни к чему не обязывает. Я оставил ей все данные, сказал что приеду где то к 18:00. В итоге то получилось, что я приехал и никто обо мне даже не слышал. Девочки такой там нет. И машины тоже. Но сразу стали мне предлагать альтернативу, новый Солярис или Поло . Я специально с работы отпросился. Больше часа выяснял, где та девушка, которая со мной разговаривала, где машина. И в итоге ничего, только разочарование и никакого толку.
С дочкой ездила туда смотреть ей новый автомобиль. Она все не могла определиться между Рио и Вестой. Позвали продавца, тот вроде бы сначала подсказывал и рассказывал. Но по итогу мы посмотрели еще 3 машины и запутались окончательно. Провели 2 часа и совсем прям запутались и не понимали, что выбрать. Он словно Сусанин завел нас в болото сомнений. Выбираться из него мы стали еще час. А за это время произошло много всего интересного. Мы нашли для себя Сонату хендай, этоже просто сказка, а не автомобиль. Но позвали другого менеджера, что было зря. Так как пришел он без маски и стал здесь свои слюни разбрызгивать чихая периодически. Это совсем прям нас огорчило и напугало. Сейчас то время не спокойное, а этот еще нас так инфицирует. Конечно после такого ничего там брать не стали. Но это очень не приятно и не гигиенично. совсем страх потеряли, зачем таких заболевших к работе допускать. Хорошо что все обошлось .
Я вот уже много лет мечтал о новой машине. Выбирал из разных вариантов: Рио, Поло, Веста, Солярис, Логан. У каждой из них свои плюсы и минусы конечно же есть. Вот и решил сам приехать и все своими глазами увидеть. Так и доехал я в ноябре еще в этот автосалон. Было конечно много всего интересного и познавательного в интернете на эту тему. Но пока сам не посмотришь не поймешь, где правда, а где ложь. Но здесь я только потратил 3 часа своего времени. За это время все осмотрел с менеджером, который все таки навязывает покупку более дорогой марки и комплектации. И что очень печально в упор не слышит ничего из того, что вы говорите. Словно между нами стена. Я один вопрос, а он как бравый айкидоист делает перехват и отправляет его в нужную ему траекторию. Бился так с ним ,как о стену лбом 3 часа и все бестолку. В итоге пришлось уйти , потому что это не выносимо. Теперь вот до сих пор снимаю лапшу с ушей. И с ценой кстати тоже накуралесили.
Я из пригорода с другом на автобусе ехал часа 3 с огромной надеждой приобрести здесь новый Киа Рио. Хотел взять черный, как ночь, чтобы он отблёскивал своей чернотой вокруг. Девушка по телефону мне сказала, что все хорошо и можно приезжать. Взяла мои данные, чтобы уже можно было по приезду все подписать спокойно. Я то и поехал с другом. Денег с собой наличкой взял 120тыс. рублей. Теперь вот приехали и решили все как следует осмотреть перед покупкой. Менеджер по началу как то искоса смотрел на нас. Но когда услышал, что есть с собой деньги то сразу стал добрее, словно наш давний друг. Это как то напрягало. особенно слова типа — чуваки. Машину осмотрели мы и готов я был уже внести взнос. Но оказалось что все мои данные куда-то исчезли. Пришлось все заново подавать и выяснил я что машина только через 14 дней будет. Это меня отрезвило сразу. Оставил данные, чтоб набрали меня когда приедет. Прошло 2 недели звонка нет. Что то здесь не то.
С ними был максимально толерантен, но вот привкус желчи и отвращения остался до сих пор. Ну это из-за такого высокомерного общения словно я их холоп. И пришел у баринов выпрашивать продать мне лучшего коня. А они меня все подкалывали, мол уже ипотеку выплатил и теперь замахнулся на машину. Это я считаю крайне не уместно. Стал по характеристикам нового Поло спрашивать, так мне указали на то что все написано и чуть позже ко мне подойдут и сейчас у них обед. И разошлись по разные стороны. Совсем здесь что ли платят им много и у них забот больше нет, как по есть и посрать. Куда руководство смотрит совсем не ясно. Ведь это все конечно здорово только для сотрудников. А я как покупатель почувствовал себя отрепьем. Словно меня просто про игнорили и бросили. Ну я им зато жевачку под рулем Поло оставил, чтобы знали что с покупателями так нельзя себя вести. Сюда больше не приду, так как не хочу время терять. Ужасный этот автоцентр Приоритет…
Да бестолковые у них там все. И менеджеры, и в сервисе на оценке тоже. Я то думал что за мою гранту 2014 года дадут 240тыс. А они мне 160тыс на оценке поставили. Но это же реально какой то обман сплошной. На целых 80тыс. меня решили кинуть, тем более косяки то мелкие, кое где сколы краски и все. Менеджер меня стал заверять, что я цену больше не получу нигде. Ну я же не баран полный. Чтобы такие макароны себе вешать на уши. Хотел конечно взять себе там новую весту, но в такой то ценкой отказался. Хорошо что заранее ничего не подписал, а то влип бы по полной. Так что если вы надумали по трейд ин тут что-то сдать вам, как минимум 30% не додадут. А это все таки не мало. Тем более месяц назад только ТО полное сделал, все фильтра заменил, масло и тормозные колодки в круг. Сними там и спорил, и считал вместе, но по оценке больше не дали. Да я на авито продам и все будет ок. Но к этим балбесам не вернусь. Пусть других обманывают.
С самого начала стала подозревать неладное с этим автосалоном на Бебеля, так как уж слишком все на сайте было гладко. Искала отзывы в интернете и нашла парочку настораживающих. Но все таки решила проверить все сама. Поехала туда с подругой Зиной, она уже покупала себе несколько раз автомобиль и делала это сама. И я в итоге очень рада, что она была со мной. Менеджер нам попался симпатичный и показывал нам все прелести новой шкоды Рапид. мне она понравилась внешне, но по цене я так и не поняла точно. Пошли мы считать, что и как и почем? В итоге сумма вроде бы нормальная вышла. А когда я у же при подписании договора увидела что туда мне и страховку самую дорогую включили и какое то оборудование, так еще большой процент то задумалась. Подруга подсказала, чтобы я потребовала, чтобы машину пригнали сначала. А они сказали что не раньше 10 дней с момента подписания. Зина мне сказала, тогда не подписывай. пусть привезут и позвонят а потом все остальное. Мне так никто не перезвонил.