Автоцентр Приоритет открылся не так давно по улице Бебеля 132А в городе Екатеринбург (Екб) и предлагает множество моделей и марок автомобилей как новых так и подержанных.

Адрес: Екатеринбург, ул. Бебеля, 132А

Сайт: https://ac-prioritet.ru/

Телефон: 8 (800) 511-58-23